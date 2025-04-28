İşte Papa’nın mezarı!

Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedilen Papa Francis'in sade beyaz mermerden mezar taşında yalnızca Latince adı olan 'Franciscus' isminin yazdığı görüldü.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

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Papa'nın vasiyetinde belirttiği isteğe uygun olarak, sık sık ziyaret ettiği Roma'daki Santa Maria Maggiore Bazilikası'na defnedildi. Francis'in sade beyaz mermerden mezar taşında yalnızca Latince adı olan "Franciscus" isminin yazdığı görüldü. Papa Francis, Vatikan dışında gömülmeyi tercih etti. Bu karara, mütevazı kişiliğiyle uyumlu göründüğü yorumu yapıldı.

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