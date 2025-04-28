İstanbul'da tartıştığı kişilerle konuşmak isteyen genç canından oldu!

3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak için iş yerine davet eden Atakan Gülsever, aralarında çıkan tartışma sonucu başından vuruldu.

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

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İstanbul'da İddiaya göre Atakan Gülsever, 3 gün önce park yeri nedeniyle tartıştığı kişilerle konuşmak için iş yerine davet etti. İş yerine gelen şüpheliler ile Atakan Gülsever arasında tartışma çıktı. Şüpheliler, Atakan Gülsever'e başına ateş açtı. Atakan Gülsever, olay yerinde hayatını kaybetti.

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