Adıyaman'da 45 milyon liralık cin çıkarma vurgunu!

vatandaşlardan para alarak 'cin çıkarma' seansları düzenleyen şüphelilere yönelik başlatılan çalışmada, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin, banka hesaplarında 45 milyon TL'nin üzerinde para girişinin olduğu tespit edildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

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Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, vatandaşlardan para alarak "cin çıkarma" seansları düzenleyen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.



Şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda 102 uyuşturucu hap, 265 fişek ele geçirildi. Kendisini "Sofi" olarak tanıtan S.T. ile birlikte K.Ö., Ş.A.Ç., A.K., A.U., R.K. ve A.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin, banka hesaplarında 45 milyon TL'nin üzerinde para girişinin olduğu tespit edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden S.T, K.Ö ve Ş.A.Ç. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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