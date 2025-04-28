TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler

TAKVİM Hukukçusu okuyucularıyla bir araya geliyor. Hukukçunuz bugünkü köşesinde 'Arızalı araç sattılar. Hakkımı nasıl aramalıyım? Diyetisyen paramı vermiyor. Geri almak için ne yapmam gerekiyor? Eşim evi terk etti. Yasal haklarım nelerdir?' sorularını cevaplayarak okurlarımızı aydınlattı. İşte TAKVİM Hukukçunuzun 28 Nisan 2025 tarihli yazısı...

Giriş Tarihi: 28 Nisan 2025

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Galeriden 2018 model bir araç aldım. Ancak sürekli arızalanıyor. Haklarım neler? Murat Aktaş

Kişinin istediğine göre şekillenen ekspertiz raporu 1 Nisan 2019 tarihinden itibaren, İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik gereği zorunlu hale geldi. Bu yönetmelikle beraber, aracın her türlü bilgisi detaylı olarak işlenmektedir. Yapılan incelemeler herkesin daha bilinçli olması adına önemlidir. Özellikle aracı araç satma işiyle iştigal eden bir galeri veya bayiden aldıysanız, tüketici konumunda olacağınız için, tüketicinin sahip olacağı seçimlik haklara sahip olursunuz. Bu kayıtlarda, araçla ilgili beyan edilmeyen ve sonradan ortaya çıkan bir arıza veya ayıp söz konusu ise ayıp nedeniyle aracı iade edebilir, ayıp oranında indirim talep edebilir veyahut da onarım bedelini talep edebilirsiniz. Yine İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik'in 15. maddesinde düzenlenen 'Garanti' başlıklı bölümünde, aracın, araç alımsatımı işi ile uğraşan kimselerden satın alınmasında, 3 ay veya 5 bin kilometre boyunca işletmenin garantisi altında olduğu belirtilmiştir.

TAKVİM Hukukçunuz sorularınızı yanıtlıyor! İşte tüm o merak edilenler



EŞİM EVİ TERK ETTİ

8 yıl önce evlendim. Maalesef eşim 10 ay önce evi terk etti. Açıkçası ben de evliliğimi kurtarmak için çabalama niyetim yok. Nasıl bir yol izlemeliyim? Ayla Uygun

Terk etme sebebiyle boşanma davası açmak için uygun bir zaman dilimindesiniz. Terk için açılacak olan boşanma davalarında en az 6 ay boyunca ayrı olmak koşulu bulunur. Eşe yapılacak olan terk ihtarı 4 ay içinde yollanır. İhtar yazısında evden ayrılan kişinin 2 ay içinde konuta geri dönmesi talep edilir. Konuta dönmemesi halinde de terk sebebiyle boşanma davası açabilirsiniz. Terk sebebiyle boşanma özel boşanma sebebidir ve bir takım usuli işlemler gerektirir. Eşinizin haksız bir şekilde evi terk etmesi nedeniyle Türk Medeni Kanunu Madde 166 gereği, genel bir boşanma sebebi olan evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması nedeni ile de dava açabilir, bu davada varsa başkaca boşanma nedenlerinizi de ileri sürebilirsiniz. Boşanma davalarında somut belgeler ve özellikle tanık delili boşanma davasının kabulü açısından son derece önemlidir. Bu nedenle durumunuza ilişkin delillerinizi toplayın, tanıklarınızı belirleyin.