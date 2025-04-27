Yalova'da 4 kişinin saldırıya uğrayan genç yaşam mücadelesi veriyor!

Yağız Karataş, evinin önünde 4 kişi tarafından darp edildi. Sonra da bıçaklandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025

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Yalova Kadıköy'de yaşayan Yağız Karataş (20), evinin önüne geldiği sırada husumetlisi olduğu öğrenilen E.U. (22), S.U. (47), A.K.T. (25) ve R.T. (26) tarafından darp edildi. Ardından şüpheliler, Yağız Karataş'ı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan gencin hayatı tehlikesi olmadığı öğrenildi. 4 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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