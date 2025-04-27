Tek kadın akrobat Şener'in havada yaptıkları izleyenlerin nefeslerini kesti!

Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in gösterisini ilgiyile izledi. Şener, pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025

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Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener, "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla akrobasi gösterisi yaptı. Katılımcılar, Şener'in gösterisini ilgiyle izledi. Şener, pilotların Dünya Pilotlar Günü'nü kutladı. Sivrihisar Havacılık Merkezi'nde bu özel günü 7'den 70'e herkesle kutlandıklarını belirten Şener, "Yine başka güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Büyük küçük demeden hem geleceğin pilotları hem kıdemli pilotlar hep beraber güzel bir şekilde bugünü coşkuyla kutluyoruz" ifadelerini kullandı. Şener'in havada yaptıkları izleyenlerin nefeslerini kesti.

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