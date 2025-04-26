Kavun koklaya koklaya kolon vura vura!

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, binaları duvarlara vurarak ve fenerle kontrol etmesi eleştirilere neden oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik deprem sonrası hasar kontrol çalışması yapan Hasan Akgün, elinde fenerle belediyenin duvarlarını test etti. İstanbul'daki depremin ardından Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün, binaları duvarlara vurarak ve fenerle kontrol etmesi eleştirilere neden oldu. Görüntülerin altına sosyal medya kullanıcıları 'karpuz mu dayı' gibi eleştiri dolu yorumlar yaptı. Elindeki fenerle belediyede gezen Akgün, duvarları kontrol ettikten sonra dışarı çıktı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN