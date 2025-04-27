Aidat vurgunu! 6,2 şiddetindeki deprem sonrası kent dışına kaçış başladı: Fırsatçılar rahat durmadı!

İstanbul’daki 6,2 şiddetindeki deprem sonrası, binlerce kişi Bodrum’a gitti. Ancak Bodrum’da bazı sitelerde aidatlar 120 bin lirayı aştı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025

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Dünyanın en ünlü tatil destinasyonlarından biri olan Bodrum, bu kez 2 bin liraya satılan lahmacun-ayran fiyatlarıyla değil, aylık aidat vurgunuyla gündeme geldi. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği Bodrum Temsilcisi Sevil Ece Gümüş Kapar, Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da sitelerdeki aidat fiyatlarının 120 bin liraya kadar çıktığını söyledi.

Aidat vurgunu! 6,2 şiddetindeki deprem sonrası kent dışına kaçış başladı: Fırsatçılar rahat durmadı. (AA)



Kapar, "Bu siteler özellikle Gölköy, Gündoğan, Yalıkavak, Torba, Türkbükü gibi bölgeleri kapsamaktadır. Bu yarımadanın kuzey bölgelerine gittiğiniz zaman özel plajlı, 7 gün 24 saat güvenliği olan lüks segment dediğimiz sitelerde daha farklı hizmetler alıyorsunuz. Bunların içerisinde havuz, özel plaj, güvenlik, spa merkezleri, kişiye özel bahçıvan, teknik servis, akıllı ev sistemleriyle entegre edilmiş bir aidat düzeni var" dedi.

Aidat vurgunu! 6,2 şiddetindeki deprem sonrası kent dışına kaçış başladı: Fırsatçılar rahat durmadı. (AA)



Çılgın aidatlara sosyal medyada tepki yağdı: Sanırsın, dünya turu da içinde var. 120 bin lira nedir arkadaş. Zenginler daha cimri olmaz mı. Hayatta vermezler. Oturanları iyi araştırmak gerekiyor. Acaba kaç lira vergi veriyorlar. O kadar parayı verirsem, site benim diye bağırırım. Neymiş güvenlik varmış. E n'olmuş. O sitelerde oturanların özel koruması yok mu, var! Site aidatlarıyla ilgili birçok dava bulunuyor. Yönetim, maliyetleri öne sürerken, buna belge sunamıyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN