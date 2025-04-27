Konya'da kuyumcu Yusuf Şahin'i katleden caniye tahliye: Cezai ehliyetinin bulunmadığına karar verildi!

2014 yılında LGS’de Konya Seydişehir birincisi olan Osman Yavuz, 2022’de Yusuf Şahin’i katletti. Mahkeme, akıl hastası olduğu belirlenen Yavuz’u tahliye etti. Psikolojik tedavi görmesi için akıl hastanesine yatırılması gerektiğini bildirdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025

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Konya seydişehir'de yaşayan Osman Yavuz, 2014 yılında Lisans Yerleştirme Sınavı'nda (LGS) ilçe birincisi oldu. Daha sonra Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. Ancak 3'üncü sınıfta okulu bıraktı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi olan Osman Yavuz, 2022 yılında kuyumcu Yusuf Şahin'i iş yerinde tabancayla vurarak hayattan kopardı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.



'KULAĞIMA DEVAMLI SESLER GELİYORDU'

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde son duruşma görüldü. Osman Yavuz, "Kulağıma devamlı sesler geliyordu. Olay günü babamın silahını aldım. Yusuf Şahin'in dükkanına girdim ve vurdum" dedi. Duruşmada, Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığından gelen rapor okundu.



Raporda, "Nitelikli akıl hastası olduğu, psikiyatri poliklinik kontrollerine devam etmesi gerektiği anlaşılmıştır" denildi. Mahkeme heyeti, Osman Yavuz'un akıl hastası olduğunu, cezai ehliyetinin bulunmadığını, sanığın cezaevinden tahliyesi ile sanığın derhal yüksek güvenlikli sağlık kurumlarında koruma ve tedavi altına alınması için tahliye edilmesine karar verdi.

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