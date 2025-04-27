Kocaeli'de feci kaza! Bariyerlere giren otomobil 2 kişiye mezar oldu

Kocaeli-Kandıra Yolu'nda korkunç bir kaza meydana gelen trafik kazasında bariyerlere giren otomobildeki iki kişi yaşamını yitirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 08:39

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Feci kaza, saat 00.00 sıralarında Çubuklu-Osmaniye mevkiinde meydana geldi. 41 SH 736 plakalı otomobil ile seyir halinde olan ve ismi öğrenilemeyen sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kaza sonrası ortalık adeta savaş alanına döndü.

Kocaeli'de feci kaza! Bariyerlere giren otomobil 2 kişiye mezar oldu (İHA) EKİPLER OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Sürücü ve yanında bulunan arkadaşı Mustafa Ören parçalanan otomobilde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bariyerlere giren otomobil, iki kişiye mezar oldu

Kocaeli'de feci kaza! Bariyerlere giren otomobil 2 kişiye mezar oldu (İHA) KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri araçta bulunan iki kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekipleri hayatını kaybeden şahısların cenazelerini çıkartmak için dakikalarca uğraştı. Sıkıştığı yerden çıkartılan cenazeler, morga kaldırıldı.



Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN