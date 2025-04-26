Bülent Uygun kızı Almina Tude Uygun'u gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı!

Türk futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Bülent Uygun'un kızı Almina Tude Uygun, Sakarya'nın Sapanca ilçesinde gözyaşları içerisinde son yolcuğuna uğurlandı. Cenaze namazı esnasında Bülent Uygun gözyaşlarını tutamadı.

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025 18:08

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Sakaryalı Teknik Direktör Bülent Uygun'un bir süredir yoğun bakımda tedavi gören ve Türkiye Futbol Federasyonu'nda İdari İşler Uzmanı olan kızı Almina Tude Uygun (29), dün hayatını kaybetti.

Bülent Uygun'un kızı son yolculuğuna uğurlandı. (İHA) Genç yaşta gelen ölüm, ailesi başta olmak üzere yakın çevresi ile futbol camiasını yasa boğdu. Uygun, Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Bülent Uygun'un kızı son yolculuğuna uğurlandı!