Fatih'te bakıcı dehşeti: 2 yaşındaki çocuğa şiddet!

Fatih'te Özbek bakıcı Maftuna İshmatova, baktığı bebeği tekme tokat dövdü. Evde olan başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise haber verdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025

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İstanbul Fatih'te Özbekistan uyruklu Maftuna İshmatova, Özbekistanlı bir ailenin bebeğine bakmak için anlaştı. Yaklaşık 2 aydır kendi evinde bakıcılık yapan Maftuna İshmatova, 2 yaşındaki M.I. isimli bebeğe şiddet uygulamaya başladı. Ağlayan bebeğe tokat ve tekme atan bakıcıyı yine evde olan başka bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydedip polise haber verdi. Bakıcı, gözaltına alındı.

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