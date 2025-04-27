Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025 17:37

Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Elazığ-Diyarbakır karayolunda feci kaza: Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 22 kişi yaralandı. (AA)



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.