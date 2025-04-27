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Elazığ-Diyarbakır kara yolunda midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Elazığ-Diyarbakır kara yolunda kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Vali Numan Hatipoğlu da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.

İHA
İHA
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Elazığ-Diyarbakır kara yolunda midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

A.Z. idaresindeki 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.

Elazığ-Diyarbakır karayolunda feci kaza: Midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var!

Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.

Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 22 kişi yaralandı. (AA)Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 22 kişi yaralandı. (AA)

EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 22 kişi yaralandı. (AA)Elazığ'da midibüsün devrildiği kazada 22 kişi yaralandı. (AA)


Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.

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