Elazığ-Diyarbakır kara yolunda midibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
Elazığ-Diyarbakır kara yolunda kontrolden çıkan midibüsün devrilmesi sonucu 2'si ağır 25 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastanelere kaldırıldı. Vali Numan Hatipoğlu da bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi.
A.Z. idaresindeki 21 ACN 504 plakalı midibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.
Kazada, aralarında sürücünün de bulunduğu 2'si ağır 25 kişi yaralandı.
EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.