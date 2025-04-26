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Adana'da kuvvetli yağış! Yol çöktü seyir halindeki araç düşmekten son anda kurtuldu

Adana'da kuvvetli yağış nedeniyle yol çöktü. Seyir halindeki aracın şoförü faciadan son anda kurtulurken 'Son anda direksiyonu kırarak aracın tamamen çukura düşmesinden kurtulduk. Hala olayın etkisindeyiz.' dedi.

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Adana’da kuvvetli yağış! Yol çöktü seyir halindeki araç düşmekten son anda kurtuldu

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki bir hafif ticari araçta hasar oluştu.

Murat Özenir yönetimindeki 01 AHV 019 plakalı kargo taşımacılığında kullanılan hafif ticari araç, Güzelyalı Mahallesi'nde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi.

Adana'da kuvvetli yağış hayatı felç etti (AA)Adana'da kuvvetli yağış hayatı felç etti (AA)

Yolda oluşan çukur nedeniyle araç zarar gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Adana'da kuvvetli yağış hayatı felç etti (AA)Adana'da kuvvetli yağış hayatı felç etti (AA)

Polis ekiplerinin yolu yaya ve araç trafiğine kapatmasının ardından hasar gören araç bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı.

Belediye ekipleri, yolda oluşan çukuru kapatmak için çalışma başlattı.

Adana'da kuvvetli yağış hayatı felç etti (AA)Adana'da kuvvetli yağış hayatı felç etti (AA)

YOL ÇÖKTÜ
Aracın sürücüsü Murat Özenir, gazetecilere, seyir halindeyken önüne çıkan küçük çukurdan geçmeye çalışırken çukurun giderek genişlemeye başladığını söyledi.

Bu sırada yanında çocuğunun da bulunduğunu kaydeden Özenir, "Son anda direksiyonu kırarak aracın tamamen çukura düşmesinden kurtulduk. Hala olayın etkisindeyiz." dedi.

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