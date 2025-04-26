Adana'da kuvvetli yağış! Yol çöktü seyir halindeki araç düşmekten son anda kurtuldu
Adana'da kuvvetli yağış nedeniyle yol çöktü. Seyir halindeki aracın şoförü faciadan son anda kurtulurken 'Son anda direksiyonu kırarak aracın tamamen çukura düşmesinden kurtulduk. Hala olayın etkisindeyiz.' dedi.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde sağanak nedeniyle çöken yoldaki bir hafif ticari araçta hasar oluştu.
Murat Özenir yönetimindeki 01 AHV 019 plakalı kargo taşımacılığında kullanılan hafif ticari araç, Güzelyalı Mahallesi'nde seyir halindeyken yolda çökme meydana geldi.
Yolda oluşan çukur nedeniyle araç zarar gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Polis ekiplerinin yolu yaya ve araç trafiğine kapatmasının ardından hasar gören araç bulunduğu yerden çekiciyle kaldırıldı.
Belediye ekipleri, yolda oluşan çukuru kapatmak için çalışma başlattı.