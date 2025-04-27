Çelik kanatlı baba ve oğulları aynı mesleği yapıyor!

Türk Hava Yolları’nda çalışan kaptan pilot baba ve iki pilot oğlu, aynı firmada aynı mesleği yapmanın gururunu yaşıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 27 Nisan 2025

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Hava Harp Okulu'ndan 1983 yılında mezun olduktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'nden de 2005'te emekliye ayrılan Yavuz Yılmaz, sivil havacılık sektöründe çalışmaya başladı. Yılmaz, THY'de sorumlu kaptan pilot olarak görevine devam ediyor.



Yavuz Yılmaz'ın 35 yaşındaki oğlu Kaan ile 30 yaşındaki oğlu Bartu Yılmaz da babalarının izinden giderek pilot oldu. THY'de babalarıyla çalışan kardeşlerden Kaan Yılmaz, eğitmen pilot olarak genç pilotların yetişmesinde de rol alıyor. Çocuklarını pilot olmaları için zorlamadığının altını çizen Yılmaz, "Motivasyon yönünden katkım oldu. Kendileri karar verdiler pilot olmaya. Küçük oğlum da abisini referans alarak bu mesleğe başladı" diye konuştu.



Yılmaz "Bir baba olarak gerçekten gurur verici bir duygu" şeklinde konuştu. Kaptan ve eğitmen pilot Kaan Yılmaz ise mesleğini seçerken babasından etkilendiğini vurguladı. Yılmaz, "3 sene önce kaptan pilotluğa terfi ettim. 2 senedir de 320 filosunda öğretmen pilotu olarak uçuşuma devam ediyorum" dedi.THY'de ikinci pilot olarak görev yapan Bartu Yılmaz da "Pilot babanın oğlu olmak çok güzel duygu. Meslek hakkında rahatlıkla konuşabileceğim hem abimin hem de babamın olması gerçekten çok güzel duygu" diye konuştu.

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