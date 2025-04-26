"Oğlum düşmedi kanala itildi”

Su kanalında bulunan Sefa Çağlar Klavuz'un (13) Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından annesi Songül Glavuz tarafından alındı. Çocuk, gözyaşları içinde toprağa verildi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025

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Antalya'da üç gün önce okul çıkışı kaybolan ve cansız bedeni su kanalında bulunan Sefa Çağlar Klavuz'un (13) Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından annesi Songül Glavuz tarafından alındı. Çocuk, gözyaşları içinde toprağa verildi. Songül Gılavuz, oğlunun arkadaşı tarafından sulama kanalına itildiğini iddia etti. ERDOĞAN ÖZTÜRK

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