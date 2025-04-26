1 milyar liralık buğday vurgunu
(TMO) çiftçilerden satın alarak depolarda tuttuğu buğday ve mısırı satarak 1 milyar TL’lik vurgun yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı.
Mardin'de Toprak Mahsülleri Ofisi'nin (TMO) çiftçilerden satın alarak depolarda tuttuğu buğday ve mısırı satarak 1 milyar TL'lik vurgun yaptıkları iddiasıyla 9 şüpheli tutuklandı. 9 şüphelinin 700 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz mallarına tedbir konuldu. Olayın ardından, TMO'nun başvurusu üzerine Mezopotamya Lidaş firmasına kayyum atandı.