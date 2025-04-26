Antalya'da odunlukta dehşet anları!

Antalya'da polisten kaçmak için odunluk bölümüne saklanan Sezer Bozkurt, yakalanmamak için hem sevgilisi E.G’yi hem de kendisini silahla vurdu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025

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Antalya'da hakkında arama kararı bulunan Sezer Bozkurt, durumundan şüphelenen bekçilerin kimlik kontrolü sırasında kaçmaya başladı. Takibe alınan Sezer Bozkurt, arkadaşı E.G. (17) ile birlikte eski eşinin yaşadığı apartmana sığınmaya çalıştı. Ancak eve alınmayan ikili, apartmanın odunluk bölümüne saklandı. Polise yakalanan Sezer Bozkurt, yakalanmamak için hem E.G'yi hem de kendisini başından vurdu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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