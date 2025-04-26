Konya'da 19 yıllık cinayetin sırrı çözüldü!

Yeter Öztürk’ün 2006 yılında cansız bedeni yakıldı. Sır cinayet 19 yıl sonra aydınlandı. Sevgilisi Adem Sayan’ın, genç kadını önce boğarak öldürdüğü, ardından da benzin döküp ateşe verdiği ortaya çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025

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Konya'nın Güneysınır ilçesinde boş bir arazide 2006 yılında yakılmış bir kadın cesedine ulaşıldı. Ancak o dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen cesedin kimliği tespit edilemedi. Soruşturma kapsamında bir ilerleme kaydedilemedi.



İl Jandarma Komutanlığı, faili meçhul cinayet dosyasını Kasım 2023'te yeniden açtı. Ekipler, 2006 yılındaki kayıp kadınların listesini çıkardı. 75 kişilik listeden eleme yapılarak yaş aralığı maktulle örtüşen 18 kadın tespit edildi. Ekipler, Bursa'da hakkında kayıp başvurusu yapılan ve Konya ile illiyet bağı bulunan tek kişi olan Yeter Öztürk üzerinde yoğunlaştı. Yeter Öztürk'ün 2005 yılında Konya'dan ehliyet aldığı belirlendi. Anneden DNA örneği alındı. Cesedin Yeter Öztürk'e ait olduğu belirlendi. Ekipler, genç kadını öldürülmeden önce en çok Adem Sayan ile görüştüğünü belirledi



TEHDİT SUÇUNDAN DAVA AÇMIŞ

Adem Sayan'ın o dönem Yeter Öztürk ile gönül ilişkisi yaşadığı bilgisine ulaşıldı. Yeter Öztürk'ün öldürülmeden önce Sayan hakkında şikayetçi olduğu, 'tehdit' suçundan dava açıldığı belirlendi. Adem Sayan, Yeter Öztürk ile gönül ilişkisi yaşarken ayrıldıklarını, tartışma sonucu genç kadını boğarak öldürdüğünü, cesedi eşi H.S. ile birlikte benzinlikte yaktığını itiraf etti. Adem Sayan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, eşi H.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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