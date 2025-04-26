Felç geçirdi Türkçe’yi unuttu!

Rahmi Karademir’in, beyin ameliyatı hayatını değiştirdi. Türkçeyi unuttu, Danca konuşuyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025

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7 çocuk babası Rahmi Karademir, Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 2015 yılında Konya'ya yerleşti. Geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde dizinden ameliyat oldu. İki gün sonra Rahmi Karademir aniden sağ kol ve bacağından felç geçirdi.



Konuşma bozukluğu yaşadı. Sol tarafındaki büyük damarlardan birinde pıhtı attı. Damarı tıkandı. Rahmi Karademir'in pıhtısı temizlendi. Ancak dikkat çeken bir durum yaşandı. Rahmi Karademir'in yıllardır kullanmadığı 'Danca' dilini konuşmaya başlaması uzmanları ve ailesini şaşkına çevirdi. Operasyonunu gerçekleştiren Prof. Dr. Gökhan Özdemir, "Şaşırtıcı bir durumla karşılaştık. Türkçe anlıyor, Danca konuşuyor" şeklinde konuştu.

Danca, Danimarka ve çevresindeki bölgelerde konuşuluyor.

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