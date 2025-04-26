Fay üstünde artçı kavga!

PROF. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul’da beklenen depremin olduğunu ve artık büyük deprem olmayacağını’ vurgulayarak, ‘büyük İstanbul depremi yolda’ diyen isimlere sert tepki gösterdi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025

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PROF. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul'da beklenen depremin olduğunu ve artık büyük deprem olmayacağını' vurgulayarak, 'büyük İstanbul depremi yolda' diyen isimlere sert tepki gösterdi: "Celal, hoca değil. Celal diyor ki, 1766'dan beri deprem olmamış. Şimdi süre doldu büyük deprem olacak. Aşırı basitleştirme. Sanki onlar bilim adamı da ben değilim. Istıranca Dağları'nda kayaları kırarak pazı yaptım. Bunlar hayatında araziye çıkmamış." Prof. Dr. Celal Şengör'ün Üşümezsoy'a yanıtı da "Hangi veriye dayanıp söylemiş, bir çalışması yok bu konuda" oldu. Prof. Dr. Naci Görür ise, "Bu deprem geçti denecek bir deprem değil. Büyük deprem geliyorum diyor" dedi.

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