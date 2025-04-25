Şaşırtan vaka: Ameliyat olan Rahmi Karademir Türkçeyi unuttu Danca konuşmaya başladı
Konya’da ilginç bir olay yaşandı. Dizinden ameliyat olduktan sonra beynine pıhtı atan 67 yaşındaki Rahmi Karademir, felç geçirdikten sonra Türkçeyi tamamen unutup yıllardır kullanmadığı Danca’yla konuşmaya başladı. Hızla yapılan müdahaleyle felç durumu düzelen Rahmi Karademir’in dilinin değişmesi nadir rastlanan bir nörolojik tablo olarak değerlendiriliyor...
Konya'da beynine pıhtı atan 67 yaşındaki Rahmi Karademir ameliyatın ardından Türkçeyi unutarak yıllardır kullanmadığı Danca ile iletişim kurmaya başladı.
DİZİNDEN AMELİYAT OLDU
Danimarka'da 20 yıl yaşadıktan sonra 10 yıl önce Konya'ya yerleşen 7 çocuk babası Karademir, geçen hafta Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Servisinde dizinden ameliyat edildi.
Operasyondan iki gün sonra Karademir'in aniden sağ kol ve bacağında kuvvet kaybı (felç) ve konuşma bozukluğu gelişmesi üzerine acilen değerlendirmeye alındı.
BEYNİNE PIHTI ATTIĞI TESPİT EDİLDİ
Yapılan tetkiklerde, Karademir'in beyninin sol tarafındaki büyük damarlardan birine pıhtı attığı ve damarın tıkanmış olduğu tespit edildi.
Hızla anjiyografi yapılarak pıhtı temizlendi. İşlem sonrası şikayetleri büyük ölçüde sona eren Karademir'in Danca konuşmaya başlaması, başta eşi olmak üzere çevresindekilerde şaşkınlığına neden oldu.
Türkçe konuşamadığı için panik yaşayan Karademir'in, yıllardır kullanmadığı dili konuşmaya başlaması uzmanların da dikkatini çekti.
HIZLA MÜDAHALEYLE FELÇ DURUMU DÜZELDİ
Pıhtı temizleme operasyonunu gerçekleştiren Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gökhan Özdemir, hastaya hızla müdahale edildiğini söyledi.
Durumun ciddiyetine dikkati çeken Özdemir, "Hastamızı hızla anjiyoya aldık ve pıhtıyı temizledik. İşlem sonrası hastanın sağ kol ve bacağındaki felç durumu hızla düzeldi, yeniden kullanmaya başladı. Hastanın hastanede olması, hızlı müdahale şansı verdi. Bu sayede hem felç hem de konuşma sorunu hızlıca ele alındı." dedi.