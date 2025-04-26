Bu kez de 4.3’lük korku!

İstanbul'un Büyükçekmece açıklarında dün akşam saat 20.33’te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Ardından 3.5 ve 3.7’lik sarsıntılar yaşandı. Esenyurt, Büyükçekmece ve Arnavutköy, Küçükçekmece, Zeytinburnu gibi ilçelerde sarsıntıyı hisseden vatandaşlar panikle sokağa çıktı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025

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Kütahya'nın Simav ilçesinde de 4,5 büyüklüğünde depremin ardından 4,6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha meydana geldi. Simav ve çevresinde okullar 1 gün tatil edildi. Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Panik oluşturacak bir durum yok" dedi.



FIRSATÇIYA SUÇÜSTÜ

İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehirde paniğe yol açarken bazı fırsatçıların da harekete geçmesine neden oldu.

Depremin ardından, özellikle güvenli olduğu düşünülen bölgelerde konut fiyatları hızla yükselmeye başladı. Ticaret Bakanlığı, İstanbul'da meydana gelen depremin ardından satılık ve kiralık emlak ilanlarında haksız fiyat artışı yapanlara yönelik ciddi bir denetim gerçekleştirdi. Bakanlık, deprem sonrasında fırsatçılık yaparak emlak fiyatlarını fahiş şekilde artıran kişilere toplamda 14 milyon 500 bin TL para cezası verdi. Ticaret Bakanlığı, "Vatandaşlarımızın zor durumda olmalarını fırsata çevirmek isteyen bu kişilerin her biri hakkında 250 bin TL idari para cezası uygulanmıştır."

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