Osmaniye'de sulama kanalındaki akım anne kızı hayattan kopardı!

Sulama kanalındaki elektrik akımı, anne ve kızı hayattan kopardı.

Giriş Tarihi: 26 Nisan 2025

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Osmaniye'de sulama kanalında elektrik akımına kapılan Özlem Üstün (6) ile onu kurtarmak isteyen annesi Cennet Üstün'ün (37) yaşamını yitirmesi ile ilgili soruşturma sürüyor.



Yapılan soruşturmada olayın doğalgaz altyapısı için gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında sulama kanalından demir boru içerisinden geçirilen elektrik kablosunun izolasyonunun zarar görmesi ve kabloların açığa çıkması sonucu meydana geldiği belirlendi. Gözaltına alınan doğalgaz firmasının 9 görevlisinin sorgusu sürüyor. Eşini ve kızını kaybeden Fikri Üstün ile yakınları, "Bu bir cinayet" diyerek tepkilerini dile getirdiler.

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