Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Nisan 2025 Total ve AB verilerine göre reyting birincisi!
24 Nisan Perşembe günü televizyonda yayınlanan diziler, filmler ve programların reyting sonuçları seyirciler tarafından merakla takip ediliyor. ATV, TRT 1 ve diğer kanalların reyting sonuçları Total ve AB grubu sıralamasına göre araştırılıyor. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte zirvenin sahibi!
Reyting sonuçları 24 Nisan 2025 Perşembe günü en çok izlenen diziler ve programlar merak ediliyor. Total ve AB listeleri seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki reyting sıralaması nasıl şekillendi ve hangi yapım birinci oldu?
24 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
AB reyting sıralaması
Trabzonspor - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması (ATV)
İnci Taneleri (Kanal D)
İnci Taneleri (Özet) (Kanal D)
Esra Erol'da (ATV)
Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
Total reyting sıralaması
Trabzonspor - Göztepe Ziraat Türkiye Kupası Karşılaşması (ATV)
Esra Erol'da (ATV)
Hudutsuz Sevda (NOW)
Müge Anlı ile Tatlı Sert (ATV)
İnci Taneleri (Kanal D)
ATV Ana Haber (ATV)