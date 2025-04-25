Reyting sonuçları açıklandı mı? 24 Nisan 2025 Total ve AB verilerine göre reyting birincisi!

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025 11:26

Reyting sonuçları 24 Nisan 2025 Perşembe günü en çok izlenen diziler ve programlar merak ediliyor. Total ve AB listeleri seyirciler tarafından takip ediliyor. Peki reyting sıralaması nasıl şekillendi ve hangi yapım birinci oldu?