İstanbul'daki 6.2’lik deprem sonrası fırsatçılar hortladı! Çadır, ilk yardım seti fiyatları fırladı

Marmara Denizi’nde meydana gelen 6.2’lik deprem sonrası fırsatçılar da harekete geçti. Vatandaşların kullandığı çadır, fener, acil yardım uygulamaları dahil pek çok ürünün fiyatına zam geldi.

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025

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İstanbul'da Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, yürekleri ağızlara getirdi. Depremin ardından pek çok kişi, geceyi millet bahçelerinde, parklarda, camilerde, okullarda spor salonlarında geçirdi.

Çoğu kişi çadırlarını bahçelere kurarak sabahlamayı tercih etti. Sarsıntılar ile birlikte 'beklenen İstanbul depremi' endişeleriyle pek çok kişi de internetten çadır, el feneri, ilk yardım seti, kamp sandalyesi almak istedi. Ancak bazı satıcılar, 1 gün önce neredeyse yarı fiyata satılan bu ürünlere depremden hemen sonra zam bindirdi.

Örneğin Amazon'da satılan 2-3 kişilik bir çadırın deprem sırasında 2 bin 864 TL olan fiyatı, depremden yalnızca 2-3 saat sonra 4 bin 80 TL'ye yükseldi. Bir kamp sandalyesinin fiyatının satıcının talebiyle yaklaşık 359 TL'den 589 TL'ye yükseltilmesi, büyük tepki çekti. Fiyatı 2 bin 780 TL olan çok amaçlı el fenerinin fiyatının önceki gün 3 bin 515 TL'ye kadar yükselmesi de "Pes" dedirtti.

TOPLANMA ALANLARI LİSTESİ E-DEVLET'TE

İstanbul'da olası bir deprem sonrası vatandaşların güvenli şekilde toplanabilmesi için 39 ilçede toplam 5 bin 599 acil toplanma alanı belirlendi. Toplam 4 bin 840 hektarlık bu alanlara, e-Devlet üzerinden liste ve harita olarak ulaşılabiliyor.

MARMARA BEŞİK GİBİ

İstanbul'da korku ve paniğe neden olan depremin ardından, artçılar da bitmek bilmedi. AFAD yaptığı açıklamada, dün sabah 09.00'a kadar 291 depremle Megakent'in adeta beşik gibi sallandığını bildirdi. Uzmanlar, bu artçıların 1-1.5 ay daha devam edebileceğini, panik yapılaması gerektiğini kaydetti.

"FAY" ANASINI

Silivri açıklarındaki depremin ilk teknik analizi yayınlandı. AFAD'ın analize göre, depremde 15 km. uzunluğunda 9,5 km. genişliğinde bir hat kırıldı. Uzunluğu yaklaşık 25 km olan bu fayın geri kalan 10 km'sinde artçıların devam ettiği vurgulandı.



DENİZDE 8 KARADA 5

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE), İstanbul'da meydana gelen depremlerle ilgili ön değerlendirme raporu yayınladı. Prof. Dr. Nurcan Meral Özer, Silivri açıklarındaki depremin şiddetinin denizde 8, karada 4-5 olarak ölçüldüğünü anlattı.

CAMİLER DOLDU TAŞTI

Vatandaşlar, deprem sonrası parklara ve Millet Bahçeleri'ne akın etti. Deprem korkusu yaşayan İstanbullu, geceyi ise spor salonu ve camilerde geçirdi. Bazı vatandaşlar kurdukları çadırlarda bazıları yere serdikleri yataklarında, bazıları da arabalarının içinde geceledi.

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