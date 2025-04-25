Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantası, afet anında hayatta kalmak için gerekli su, gıda, ilk yardım ve kişisel malzemeleri içerecek şekilde hazırlanmalı. İşte deprem çantasında olması gereken malzemeler...

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025

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Deprem çantasının, hayatta kalmak için gerekli temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanması gerekiyor.



Su (En az 2 litre): 3 gün yetecek miktarda olmalı.

Gıda (Konserve, bisküvi vb.): Uzun süre bozulmayan, yüksek enerjili gıdalar tercih edilmeli.

İlk Yardım Kiti: Yara bandı, ağrı kesici, kişisel reçeteli ilaçlar, pamuk.

El feneri veya kafa lambası (yedek piller)

Radyo: Pilli veya dinamolu radyo.

Düdük: Yer bildirmek için.

Powerbank ve şarj kablosu: Cep telefonu iletişimini sürdürebilmek için.

Giyim ve Korunma (Battaniye)

Hijyen Malzemeleri (Islak mendil, tuvalet kağıdı, sabun, maske)

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