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Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantası, afet anında hayatta kalmak için gerekli su, gıda, ilk yardım ve kişisel malzemeleri içerecek şekilde hazırlanmalı. İşte deprem çantasında olması gereken malzemeler...

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Deprem çantasında neler olmalı?

Deprem çantasının, hayatta kalmak için gerekli temel ihtiyaçları karşılayacak şekilde hazırlanması gerekiyor.

Su (En az 2 litre): 3 gün yetecek miktarda olmalı.
Gıda (Konserve, bisküvi vb.): Uzun süre bozulmayan, yüksek enerjili gıdalar tercih edilmeli.
İlk Yardım Kiti: Yara bandı, ağrı kesici, kişisel reçeteli ilaçlar, pamuk.
El feneri veya kafa lambası (yedek piller)
Radyo: Pilli veya dinamolu radyo.
Düdük: Yer bildirmek için.
Powerbank ve şarj kablosu: Cep telefonu iletişimini sürdürebilmek için.
Giyim ve Korunma (Battaniye)
Hijyen Malzemeleri (Islak mendil, tuvalet kağıdı, sabun, maske)

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