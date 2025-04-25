Bolu'da yayla evinde dehşet! Bıçaklı saldırıya uğrayan karı koca ağır yaralandı

Bolu’nun Gerede ilçesinde yayla evinde yaşayan karı koca bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan çift hastanede tedavi altına alındı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2025

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Bolu'nun Gerede'de yayla evlerinde kalan İsmail G. (44) ve eşi Zeliha G. (38), henüz bilinmeyen nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu E.P. (26) tarafından vücutlarının çeşitli yerlerden bıçaklanarak, boğazları kesildi.

Saldırgan kaçtı. Ağır yaralı Zeliha G.'yi ve İsmail G.'yi hastaneye kaldırdı. Jandarma, kaçan zanlıyı arıyor.

Kasım ŞAHİN

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