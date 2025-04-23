Yer: Erzurum... Ölüm ’cirit’ atıyor! At üstünde kalp krizi geçiren Adem Geyik’in son anları

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 11:03

At üstünde kalp krizi geçiren Adem Geyik yaşamını yitirdi (DHA) AT ÜSTÜNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında düzenlenen dostluk maçının ikinci yarısında sahaya çıkan Uzunyayla Atlı Spor Kulübü sporcusu Adem Geyik , rakip takımın alayına cirit kullandıktan sonra dönüşte atın üzerinde kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybedip sırt üstü yere düştü.

At üstünde kalp krizi geçiren Adem Geyik yaşamını yitirdi (DHA)





TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI



Geyik'in bu anları arkadaşlarının çektiği cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Arkadaşları otomobille hastaneye götürmek istedikleri Geyik'i, yolda karşılaştıkları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.



Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adem Geyik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.