Yer: Erzurum... Ölüm 'cirit' atıyor! At üstünde kalp krizi geçiren Adem Geyik'in son anları
Son zamanlarda çok sık duyulan 'genç yaşta kalp krizi' vakalarına bir yenisi daha eklendi. Erzurum Yakutiye'de cirit sporcusu Adem Geyik cirit kullandıktan sonra dönüşte atın üzerinde kalp krizi geçirdi. 44 yaşındaki talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geyik'ten geriye at üstündeki son anları kaldı.
Erzurum'da düzenlenen dostluk cirit müsabakasında atın üzerinde kalp krizi geçiren 44 yaşındaki Adem Geyik hayatını kaybetti.
Olay 20 Nisan günü saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesinin kırsal Uzunyayla mahallesinde meydana geldi.
AT ÜSTÜNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında düzenlenen dostluk maçının ikinci yarısında sahaya çıkan Uzunyayla Atlı Spor Kulübü sporcusu Adem Geyik, rakip takımın alayına cirit kullandıktan sonra dönüşte atın üzerinde kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybedip sırt üstü yere düştü.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Geyik'in bu anları arkadaşlarının çektiği cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Arkadaşları otomobille hastaneye götürmek istedikleri Geyik'i, yolda karşılaştıkları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.
Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adem Geyik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.