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Yer: Erzurum... Ölüm 'cirit' atıyor! At üstünde kalp krizi geçiren Adem Geyik'in son anları

Son zamanlarda çok sık duyulan 'genç yaşta kalp krizi' vakalarına bir yenisi daha eklendi. Erzurum Yakutiye'de cirit sporcusu Adem Geyik cirit kullandıktan sonra dönüşte atın üzerinde kalp krizi geçirdi. 44 yaşındaki talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Geyik'ten geriye at üstündeki son anları kaldı.

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Yer: Erzurum... Ölüm ’cirit’ atıyor! At üstünde kalp krizi geçiren Adem Geyik’in son anları

Erzurum'da düzenlenen dostluk cirit müsabakasında atın üzerinde kalp krizi geçiren 44 yaşındaki Adem Geyik hayatını kaybetti.

At üstünde kalp krizi geçiren sporcu hayatını kaybetti



Olay 20 Nisan günü saat 14.00 sıralarında Yakutiye ilçesinin kırsal Uzunyayla mahallesinde meydana geldi.

At üstünde kalp krizi geçiren Adem Geyik yaşamını yitirdi (DHA)At üstünde kalp krizi geçiren Adem Geyik yaşamını yitirdi (DHA)


AT ÜSTÜNDE KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Uzunyayla Atlı Spor Kulübü ile Üç Hilal Atlı Spor Kulübü arasında düzenlenen dostluk maçının ikinci yarısında sahaya çıkan Uzunyayla Atlı Spor Kulübü sporcusu Adem Geyik, rakip takımın alayına cirit kullandıktan sonra dönüşte atın üzerinde kalp krizi geçirdi ve dengesini kaybedip sırt üstü yere düştü.

At üstünde kalp krizi geçiren Adem Geyik yaşamını yitirdi (DHA)At üstünde kalp krizi geçiren Adem Geyik yaşamını yitirdi (DHA)


TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Geyik'in bu anları arkadaşlarının çektiği cep telefonuna saniye saniye yansıdı. Arkadaşları otomobille hastaneye götürmek istedikleri Geyik'i, yolda karşılaştıkları 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Adem Geyik, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

At üstünde kalp krizi geçiren Adem Geyik yaşamını yitirdi (İHA)At üstünde kalp krizi geçiren Adem Geyik yaşamını yitirdi (İHA)


TOPRAĞA VERİLDİ

Acı haberi duyan yakınları ve spor camiası yasa boğulurken, evli 2 çocuk babası Geyik'in cenazesi dün Narmanlı Camii'nde kılınan öğle namazının ardından, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

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