Google'dan 23 Nisan doodle sürprizi! Google doodle nedir? İşte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi
Google, her yıl olduğu gibi bu yıl da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için özel bir doodle hazırladı. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihçesi merak edilirken bu özel günün anlam ve önemi araştırılıyor. Kullanıcılar, '23 Nisan neden bayram olarak kutlanır?', '23 Nisan’da ne oldu?' gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konuya dair bilgiler!
Google, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na özel hazırladığı Türk bayrağı temalı doodle ile ana sayfasında ziyaretçilerini karşıladı. Önemli gün ve haftalara özel doodle tasarımlarıyla dikkat çeken arama motorunun bu anlamlı sürprizi, kullanıcıların ilgisini çekti. Peki Google doodle nedir? İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın tarihçesi, önemi ve bu özel günün neden kutlandığına dair merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Google'dan 23 Nisan doodle sürprizi
Google, 23 Nisan'a özel hazırladığı doodle ile kullanıcılarına anlamlı bir sürpriz yaptı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın anlam ve önemi
Egemenlik, yönetme gücünü elinde bulundurma hakkıdır. Ulusal egemenlik ise bu gücün doğrudan halka, yani millete ait olması anlamına gelir. Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu yetki padişaha aitti. Ancak o dönemde Birinci Dünya Savaşı patlak verdi ve dört yıl süren bu büyük savaşın sonunda, Osmanlı'nın da içinde yer aldığı İttifak Devletleri yenilgiye uğradı. Bu yenilgi sonucunda Osmanlı Devleti de mağlup sayıldı ve ülkenin dört bir yanı İngiliz, Fransız, Yunan ve İtalyan kuvvetleri tarafından işgal edildi.