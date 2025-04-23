Google’dan 23 Nisan doodle sürprizi! Google doodle nedir? İşte Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın anlam ve önemi

(Kaynak: AA)

Bu gelişmeler üzerine Mustafa Kemal Paşa, milletin bağımsızlığı için harekete geçti. 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan yola çıkarak Samsun'a ulaştı. Ardından Amasya, Erzurum ve Sivas'ta önemli kongreler düzenleyerek halkı örgütlemeye başladı. Mustafa Kemal, yönetme yetkisinin millete ait olduğuna yürekten inanıyordu. Bu inançla, "Milleti yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir." sözünü benimsedi.

Sonunda, ülkenin dört bir yanından seçilerek gelen temsilciler 23 Nisan 1920'de Ankara'da bir araya geldi. Bu tarihi gün, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışıyla birlikte ulusal egemenliğin resmen millete geçtiği gün olarak tarihe geçti.