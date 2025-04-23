Fuhuş pazarlığı karakolda bitti: 12 bin liramı geri ver

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 11:02

Esenyurt'ta fuhuş pazarlığı karakolda bitti.

Olay dün öğle saatlerinde Esenyurt Meydan mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, fuhuş için internet üzerinde bir kadınla tanışan şahıs, kafede buluştu.