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Fuhuş pazarlığı karakolda bitti: 12 bin liramı geri ver

Esenyurt’ta 'fuhuş' pazarlığı karakolda bitti. İddiaya göre sosyal medyadan tanıştığı kadınla kafede buluşan adam, birlikte olmak için 12 bin TL verdi. Ancak kadın parayı alıp kaçmak isteyince ortalık karıştı. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.

İHA
İHA
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Fuhuş pazarlığı karakolda bitti: 12 bin liramı geri ver

Esenyurt'ta fuhuş pazarlığı karakolda bitti.

Olay dün öğle saatlerinde Esenyurt Meydan mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, fuhuş için internet üzerinde bir kadınla tanışan şahıs, kafede buluştu.

Fuhuş pazarlığı karakolda bitti (Fotoğraf: İHA)Fuhuş pazarlığı karakolda bitti (Fotoğraf: İHA)

12 BİN TL ÖDEME YAPTI
Yaklaşık 20 dakika muhabbetin ardından adam 12 bin TL ödeme yaptı. Ödemeyi alan kadın, arkadaşlarını çağırıp olay yerinden kaçmaya çalıştı. Dolandırıldığını anlayan adam, kadını sokak sokak kovalamaya başladı.

Fuhuş pazarlığı karakolda bitti (Fotoğraf: İHA)Fuhuş pazarlığı karakolda bitti (Fotoğraf: İHA)

"PARAMI GERİ VER"
Sokak ortasında yakaladığı kadını, karakola götürmek isteyen adam etrafa "polis çağırın" diye bağırmaya başladı.

Fuhuş pazarlığı karakolda bitti (Fotoğraf: İHA)Fuhuş pazarlığı karakolda bitti (Fotoğraf: İHA)

Vatandaşların şaşkın bakışları altında kadın olayı inkar etti. Daha sonra kadını kolundan tutan adam, kadını karakola götürdü.

Polis iki şahıs hakkında işlem başlattı.