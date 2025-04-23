Fuhuş pazarlığı karakolda bitti: 12 bin liramı geri ver
Esenyurt’ta 'fuhuş' pazarlığı karakolda bitti. İddiaya göre sosyal medyadan tanıştığı kadınla kafede buluşan adam, birlikte olmak için 12 bin TL verdi. Ancak kadın parayı alıp kaçmak isteyince ortalık karıştı. Şahıslar hakkında işlem başlatıldı.
Esenyurt'ta fuhuş pazarlığı karakolda bitti.
Olay dün öğle saatlerinde Esenyurt Meydan mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, fuhuş için internet üzerinde bir kadınla tanışan şahıs, kafede buluştu.
12 BİN TL ÖDEME YAPTI
Yaklaşık 20 dakika muhabbetin ardından adam 12 bin TL ödeme yaptı. Ödemeyi alan kadın, arkadaşlarını çağırıp olay yerinden kaçmaya çalıştı. Dolandırıldığını anlayan adam, kadını sokak sokak kovalamaya başladı.
"PARAMI GERİ VER"
Sokak ortasında yakaladığı kadını, karakola götürmek isteyen adam etrafa "polis çağırın" diye bağırmaya başladı.