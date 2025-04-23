Yenidoğan Çetesi'nin tutuklu sanığı Senanur Ünlü: Sarı ne derse yaptım

Yenidoğan Çetesi'nin 30'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın duruşması ertelendi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonundaki duruşmada, elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025

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Yoğun bakımdaki bebeklerin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylardan yargılanan Yenidoğan Çetesi'nin 30'u tutuklu 58 sanığın yargılandığı davanın duruşması ertelendi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde adliyenin konferans salonundaki duruşmada, elebaşı olduğu iddia edilen doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu sanıklar, müştekiler ve avukatlar katıldı.



Tutuklu sanık, Senanur Ünlü savunmasında "Ben sadece 10 ay hastanede çalıştım. Fırat Sarı bana ne derse ben onu yapardım. Fırat Sarı benden IBAN istedi. Bana Fırat Sarı'nın gönderdiği para 1 günlük mesai parasıdır. Hesap hareketimdeki para bununla ilişkilidir" dedi.

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