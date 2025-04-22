Leyla Okay'dan acı haber! Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Türk tiyatro ve dizi oyuncusu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, Düşkapanı Sanat Merkezi tarafından duyuruldu. Sanatçının cenaze töreni, 23 Nisan (yarın) günü düzenlenecek.
Ferhunde Hanımlar, Bizim Evin Halleri, Derin Sular, Teşkilat gibi dizilerde rol alan tiyatrocu Leyla Okay 62 yaşında hayatını kaybetti.
Düşkapanı Sanat Merkezi yayınladığı taziye mesajında "Tiyatromuzun kıymetlisi, sevgili Leyla Okay hayatını kaybetmiştir. Cenazesi 23 Nisan (yarın) öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Acısı çok büyük… Ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz." ifadelerine yer verildi.