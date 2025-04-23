Trabzon'da gözü dönen veli okulda dehşet saçtı!
Trabzon'da Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Selami K., okula gelen bir veli tarafından darp edildi. Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Trabzon Ortahisar'daki Yol-İş Sendikası Ortaokulu'nda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Selami K., okula gelen bir veli tarafından darp edildi. Okul idaresi tarafından yapılan ihbar sonrası okula gelen polis ekipleri, veli O.T'yi gözaltına aldı.
O.T, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, olayla ilgili soruşturma başlattı.