Pendik'te Özbek sevgilisini katleden şüpheli yakalandı!

R.A, Özbek sevgilisi Vasılahon Usmanova’yı bıçaklayarak hayattan kopardı. Saklandığı metruk binada kıskıvrak yakalandı. “Kendimi kaybettim. Ne yaptığımı hatırlamıyorum” savunması yaptı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025

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İstanbul Pendik'te yaşayan R.A. (47), geçen cuma günü Özbekistan uyruklu Vasılahon Usmanova'yla (47) tartıştı. Olay yerini kavgaya bıraktı. R.A, komşularının 'dur yapma' diye bağırmalarına aldırış etmeden sevgilisini bıçakladı. Hızla olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde yere yığılan Usmanova, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kaçış anlarının yer aldığı kamera görüntülerine ulaştı.



Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, operasyonla R.A.'yı saklandığı metruk binada yakaladı. Vasılahon Usmanova'nın 12

Mart'ta İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı ve bir süredir beraber yaşadıkları evde sık sık tartıştıkları anlaşıldı. R.A, ifadesinde tartışma sırasında kendini kaybettiğini anlatarak tam olarak ne yaptığını hatırlamadığını anlattı. Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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