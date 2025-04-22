takvim-logo

Sahte içki kabusunda can kaybı 105'e yükseldi! Tutuklu sayısı 43

Ankara'da sahte içki faciasında 105 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili devam eden soruşturmada ise 43 kişinin tutuklandığı belirtildi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Peki sahte içki nasıl anlaşılır, nelere dikkat edilmeli?

AJANSLAR
AJANSLAR
ABONE OL
Sahte içki kabusunda can kaybı 105’e yükseldi! Tutuklu sayısı 43

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sahte içki kabusunda can kaybı 105'e yükseldi! Tutuklu sayısı 43 (AA)Sahte içki kabusunda can kaybı 105'e yükseldi! Tutuklu sayısı 43 (AA)

TUTUKLU SAYISI 43
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e yükseldi, 50 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.

Sahte içki kabusunda can kaybı 105'e yükseldi! Tutuklu sayısı 43 (AA)Sahte içki kabusunda can kaybı 105'e yükseldi! Tutuklu sayısı 43 (AA)

ÖLÜ SAYISI 105'E YÜKSELDİ
Öte yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 105'e yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

Sahte içki kabusunda can kaybı 105'e yükseldi! Tutuklu sayısı 43 (AA)Sahte içki kabusunda can kaybı 105'e yükseldi! Tutuklu sayısı 43 (AA)

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?
Uzmanlara göre, piyasaya sürülen sahte içkiler ölüme kadar giden ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu ürünler tadından ya da kokusundan ayırt edilemiyor.

Sahte içki tüketimi sonrası bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra görme bozukluklarının en net belirtiler olarak öne çıkıyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, sahte içki tüketiminden korunmak için şunları öneriyor:

- Şişelerin kapalı ve bandrollü olmasına dikkat edilmeli.

- Tüketim sonrası bulantı, kusma, baş dönmesi gibi belirtiler görülüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

- Özellikle görme bozukluğu gibi belirtiler varsa bu durum ciddiye alınmalı ve vakit kaybedilmeden tıbbi destek alınmalıdır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN