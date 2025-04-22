Sahte içki kabusunda can kaybı 105'e yükseldi! Tutuklu sayısı 43 (AA)

SAHTE İÇKİ NASIL ANLAŞILIR?

Uzmanlara göre, piyasaya sürülen sahte içkiler ölüme kadar giden ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. Bu ürünler tadından ya da kokusundan ayırt edilemiyor.

Sahte içki tüketimi sonrası bulantı, kusma, baş ağrısı gibi belirtilerin yanı sıra görme bozukluklarının en net belirtiler olarak öne çıkıyor.

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, sahte içki tüketiminden korunmak için şunları öneriyor:

- Şişelerin kapalı ve bandrollü olmasına dikkat edilmeli.

- Tüketim sonrası bulantı, kusma, baş dönmesi gibi belirtiler görülüyorsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

- Özellikle görme bozukluğu gibi belirtiler varsa bu durum ciddiye alınmalı ve vakit kaybedilmeden tıbbi destek alınmalıdır.

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