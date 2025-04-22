Sahte içki kabusunda can kaybı 105'e yükseldi! Tutuklu sayısı 43
Ankara'da sahte içki faciasında 105 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili devam eden soruşturmada ise 43 kişinin tutuklandığı belirtildi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Peki sahte içki nasıl anlaşılır, nelere dikkat edilmeli?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan sahte içki üretim ve satışıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
TUTUKLU SAYISI 43
Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 43'e yükseldi, 50 şüpheli ise adli kontrol tedbiri kapsamında serbest bırakıldı.
ÖLÜ SAYISI 105'E YÜKSELDİ
Öte yandan, sahte içki kullanımı dolayısıyla yaşamını yitirenlerin sayısı bugün 105'e yükseldi. 29 kişinin de yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.