Esenler'de polis memuru intihara kalkıştı!

Esenler'de kumar borcu yüzünden bunalıma giren polis memuru Uğur Mustafa Namlı, intihara kalkıştı. Çenesinin alt kısmından ateş eden Namlı'nın hayati tehlikesi devam ediyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025

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İstanbul Esenler'de polis memuru Uğur Mustafa Namlı, sanal kumar borçları nedeniyle bunalıma girdi. Önceki akşam otomobilin arka koltuğunda beylik tabancasıyla çenesinin alt kısmından ateş etmek suretiyle intihara teşebbüs etti.



Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Namlı'yı hastaneye kaldırdı. Polisin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Namlı'nın aracında intihar mektubu bulundu. Mektupta, "Sevgili eşim, canım kızım umutlarınızı, geleceğinizi çaldığım ve size bıraktığım borç için özür dilerim" yazdığı görüldü.

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