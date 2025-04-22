Karar Resmi Gazete'de! 23 Nisan'da toplu taşıma araçları ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Başkentray, Marmaray, İZBAN ve metro hatları ile toplu taşıma araçları ücretsiz olacak.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025 01:04

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Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, 23 Nisan 2025 Çarşamba günü, vatandaşlar bazı toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

Buna göre; Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci- Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı- Arnavutköy Metro Hattı seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinden faydalananlar, 4736 sayılı Kanunun 1'inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaf tutulacak.

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