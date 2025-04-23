Cumhurbaşkanlığı Çocuk Korosu ilk konserini verecek!

Koro, 222 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sahneye çıkacak. Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün, koro şefliğini Hülya Kazan yapacak. Cumhurbaşkanlığı tarafından dört bakanlık, iki üniversite ve Türk Telekom’un destekleriyle kurulan koro, Türkiye Yüzyılı’nın coşkulu sesi olacak.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2025

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Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 222 kişilik kadrosu ve renkli repertuvarıyla ilk konserini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verecek.

Ekim ayında bine yakın aday arasından yapılan yetenek taramaları sonucunda 250 çocuğun seçilmesiyle kurulan Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, 8-13 yaş grubunu kapsıyor. 2024 Kasım ayında kemandan bağlamaya, kemençeden piyanoya kadar farklı branşlarda eğitimlerine başlayan koro, başarılı performansıyla dikkat çekiyor.



Geleneksel Türk müziğini ve çalgılarını yaşatmayı amaçlayan, bunun yanı sıra evrensel müzik çeşitliliğini de kapsamına alarak geleceğin sanatçılarını yetiştirmeyi hedefleyen Cumhurbaşkanlığı Çocuk Orkestrası ve Korosu, "Türkiye Yüzyılı'nın ilk orkestrası" olarak tanımlanıyor. Orkestra şefliğini Prof. Burak Tüzün'ün, koro şefliğini Hülya Kazan'ın üstlendiği orkestra ve koro, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ilk konserini verecek.

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