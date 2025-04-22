İstanbul’dan Londra’ya uzanan tablo: Değeri dudak uçuklatıyor!

Uzun zamandır kayıp olan 'Preparing Coffee (Kahve Hazırlayan Kadınlar)' adlı tablo, 1.5 milyon sterline (76 milyon lira) satışa çıkacak.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025

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Türk resminin öncülerinden Osman Hamdi Bey'in uzun zamandır kayıp olan "Preparing Coffee (Kahve Hazırlayan Kadınlar)" adlı tablosu, 29 Nisan'da İngiltere'nin başkenti Londra'da satışa sunulacak. Eserin, Sotheby's müzayede evinde yapılacak "Oryantalist Sanat" başlıklı müzayedede, 1.5 milyon sterline (76 milyon lira) satılması bekleniyor.



Sotheby's Avrupa Resimleri Kıdemli Uluslararası Uzmanı Claude Piening, "1881 tarihli nadide tablo, daha önce Gürcistan ve Azerbaycan'daki koleksiyonlarda yer alıyordu. Resmin İstanbul'dan bu ülkeler üzerinden Viyana'ya ulaşmış olması mantıklı. Tanıdığım bir beyefendi bana bu tabloyu önerdi. Kendisi bu tabloyu birkaç yıl önce, 75 yıldır elinde bulunduran Avrupalı bir aileden satın alan başka birinden satın almıştı" dedi.

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