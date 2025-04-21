On binler katile öfke için yürüdü! Türkiye'den İsrail'in Gazze'ye zulmüne tepki

Gazze’de soykırımını sürdüren İsrail’e karşı tepkiler dinmiyor. Türkiye yine en güçlü sesi yükselten ülkelerden biri oldu.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025

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Katil İsrail Gazze'deki soykırımına devam ederken zulme en çok ses çıkaran ise Türkiye oluyor.. Geçtiğimiz pazar olduğu gibi bu pazar da binlerce kişi Gazze için yürüdü.

İsrail'in saldırılarını protesto etmek amacıyla Üsküdar'da düzenlenen "Gazze Ölüyor Ayağa Kalk" yürüyüşüne binlerce kişi katıldı.

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