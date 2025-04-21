Tıp merkezlerinde sezaryen yasağı!

Sağlık Bakanlığı yeni bir yönetmelikle tıp merkezlerinde planlı sezaryeni yasakladı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Resmi Gazete'de 19 Nisan'da yayımlanan Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik'te "Tıp merkezinde planlı sezaryen yapılamaz" ifadesi yer aldı.

Türkiye'de faal 629 tıp merkezi, 571 faal özel hastane, 899 Sağlık Bakanlık ve 69 üniversite hastanesi bulunuyor. Türk Jinekoloji ve Prof. Dr. İsmail Mete İtil, "Tıp merkezlerinde doğum da sezaryen de, gece yatışlı yerler olmadıkları için önerilen bir şey değil" dedi.

Prof. İtil, bu yönetmeliğin "özel hastanelerde de sezaryenin yasaklandığı" gibi lanse edildiğini ancak öyle olmadığını söyledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN