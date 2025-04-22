53 bıçak darbesiyle katledilen Elif Kırav'ın acılı annesinin feryadı yürek dağladı!

Elif Kıray, oyuncu Sevil Akdağ tarafından katledildi. Acılı annenin sözleri dehşetti: Kızımı 30 değil, 53 bıçak darbesiyle öldürmüş. Evladımın gözleri bile delik deşikti.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

İstanbul Fatih'te oyuncu Sevil Akdağ (32), evine gittiği fenomen arkadaşı Elif Kırav'ı (29) aralarında çıkan tartışma sonucu 30 yerinden bıçaklayarak katletti. Sevil Akdağ, tutuklandı. Elif Kırav'ın cenazesi Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Annesi ve ablası sinir krizi geçirdi.



Elif Kırav'ın acılı annesi Şükran Kırav, programa katılarak vahşetin perde arkasını gözyaşları içinde anlattı: "6-7 seneden beri tanışıyorlar. İyice sardı kızıma, bırakmadı peşini. Çok kıskançlık vardı, agresifti. 'Polis' ben böyle cinayet görmedim diyor. Kızımın, nereye elimi atarsam orası delik deşikti. Elif Kırav'ın kardeşi Furkan Kırav, "Ablamın normal arkadaşıydı. 30 tane değil 53 tane bıçak yarası var. Bıçakla gelmiş zaten. Delik deşik etti. Canice katletti. Ablam dışında kendi çocuğunu da öldürmüş sayılır" şeklinde konuştu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN