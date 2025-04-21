Ücretli doğum izni 1 yıl mı oldu? 2025 doğum izni düzenlemesi çıktı mı? Çalışan annelere müjde

⚖️ Kadınların İş Hayatına Katılımı Destekleniyor

Bu yeni düzenlemeyle, annelerin hem çocuklarına daha fazla vakit ayırması hem de iş hayatında kalmalarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

Kamuoyunun da destek verdiği bu adım, kadınların doğum sonrasında yaşadığı iş-yaşam dengesini kurmak adına kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

📝 KDK'nın Kararı Ne Anlama Geliyor?

KDK'nın üniversiteye yönelik kararı, yalnızca bir olayla sınırlı kalmayıp, benzer mağduriyetlerin önüne geçilmesinin de yolunu açıyor. Uzmanlara göre, bu karar, kamuda çalışan annelerin izin haklarının güvence altına alınması açısından emsal niteliği taşıyor.