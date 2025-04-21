Ücretli doğum izni 1 yıl mı oldu? 2025 doğum izni düzenlemesi çıktı mı? Çalışan annelere müjde
2025 yılı 'Aile Yılı' ilan edilirken çalışan anneleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), doğum sonrası yarı zamanlı çalışmaya geçen bir annenin yıllık izninin yarıya düşürülmesine karşı çıkan kararına imza attı. Bu kararın ardından gözler, doğum izni süresini uzatmaya yönelik yeni taslağa çevrildi. Hazırlanan düzenlemeye göre, ücretli doğum izninin 1 yıla, ücretsiz iznin ise 1.5 yıla çıkarılması gündemde.
Çalışan annelerin doğum sonrası yaşadığı mağduriyetlerin önüne geçmek için yeni bir yasal düzenleme hazırlanıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun, yıllık izni düşürülen bir anne lehine verdiği kararla birlikte doğum izni sürelerinin gözden geçirilmesi süreci hız kazandı. Taslak çalışmaya göre, ücretli doğum izninin 1 yıl olması, annelerin iş-yaşam dengesini kurabilmesi açısından büyük bir reform olarak değerlendiriliyor.
🍼 Yeni Mevzuat Yolda: Ücretli İzin 1 Yıl, Ücretsiz İzin 1.5 Yıl
KDK'nın kararı sonrası gözler Cumhurbaşkanlığı'na çevrildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, doğum sonrası yarı zamanlı çalışma ve izin süreleriyle ilgili yeni bir düzenleme üzerinde çalışıldığını duyurdu.
Hazırlanmakta olan yeni taslağa göre:
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Ücretli doğum izni süresi 16 haftadan 1 yıla çıkarılacak.
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Ücretsiz izin hakkı ise 1.5 yıla kadar uzatılabilecek.
👶 Mevcut Uygulama Nasıldı?
Şu anki sistemde:
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Kadın memurlar, doğumdan önce 8 hafta ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli doğum izni kullanabiliyor.
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Çoklu gebeliklerde bu sürelere 2 hafta daha eklenebiliyor.
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Ayrıca, çocuk 1 yaşına gelene kadar, ilk 6 ayda günde 3 saat ve ikinci 6 ayda 1.5 saat süt izni hakkı tanınıyor.