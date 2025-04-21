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Babası şikayetçi olmuştu: Rapçi Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi!

'Sansar Salvo' sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan hakkında, babasını darp ettiği gerekçesiyle 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

AA
AA
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Babası şikayetçi olmuştu: Rapçi Sansar Salvo’ya 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi!

"Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan ve aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan rapçi Ekincan Arslan hakkında, "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur baba Gazi Arslan'ın öz oğlu Ekin Can Arslan tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Babasını döven Rapçi Sansar Salvo'ya hapis istemi!

İddianamede, sanık Arslan'ın soruşturma aşamasında alınan savunmasında suçunu ikrar ettiği kaydedildi.

Rapçi Sansar Salvo. (DHA)Rapçi Sansar Salvo. (DHA)

Sanığın babasını göğüs bölgesine eliyle vurarak darp ettiği aktarılan iddianamede, Adli Tıp raporuna göre mağdurun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı bilgisi verildi.

İddianamede, sanık Ekin Can Arslan'ın "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Rapçi Sansar Salvo. (DHA)Rapçi Sansar Salvo. (DHA)

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık Ekincan Arslan 7 Mayıs'ta hakim karşısına çıkacak.

"Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan, 15 Nisan'da aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "basit yaralama" suçundan tutuklanmıştı.

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