Babası şikayetçi olmuştu: Rapçi Sansar Salvo'ya 1 yıl 6 aya kadar hapis istemi!
'Sansar Salvo' sahne adıyla tanınan rapçi Ekincan Arslan hakkında, babasını darp ettiği gerekçesiyle 'üstsoya karşı kasten basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.
"Sansar Salvo" sahne adıyla tanınan ve aile içi şiddet suçu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan rapçi Ekincan Arslan hakkında, "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, mağdur baba Gazi Arslan'ın öz oğlu Ekin Can Arslan tarafından darp edildiğini ileri sürerek şikayetçi olması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
İddianamede, sanık Arslan'ın soruşturma aşamasında alınan savunmasında suçunu ikrar ettiği kaydedildi.
Sanığın babasını göğüs bölgesine eliyle vurarak darp ettiği aktarılan iddianamede, Adli Tıp raporuna göre mağdurun basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı bilgisi verildi.
İddianamede, sanık Ekin Can Arslan'ın "üstsoya karşı kasten basit yaralama" suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.