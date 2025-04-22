29 yıldır annelerin kucağına ‘mutluluk’ bırakan ebe Nuray'ın 10 bin çocuğu var!

Ebe Nuray Koçak Özdüzenciler, 29 yıldır annelerin kucağına ‘mutluluk’ bırakıyor. Şu ana kadar 10 bini aşkın bebeğin doğumuna katılan Özdüzenciler, anne adayıyla beraber duygulandığını, çoğu zaman ağlama noktasına geldiğini söyledi.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025

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Mersin'de yaşayan Nuray Koçak Özdüzenciler, annesinin yönlendirmesiyle gittiği Tarsus Sağlık Meslek Lisesi'nden 1995'te mezun oldu. Bir sonraki yıl ise özel bir klinikte ebelik yapmaya başladı. Kısa bir süre sonra kamu hizmetine atamasının gerçekleştiği Kilis Devlet Hastanesi'nde beş yıl görev yaptı.



Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde lisans eğitimini de tamamlayıp kariyeri boyunca Bayburt, Aksaray ve Ankara ve Mersin'in Tarsus ilçesindeki hastanelerde çalışan Özdüzenciler, 2017'den bu yana görevini Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürdürüyor. Özdüzenciler, 29 yıllık meslek hayatında 10 bini aşkın bebeğin dünyaya gözlerini açmasına tanıklık etti. Annelerin bebekleriyle kucaklaştığı mutlu anlarında yanlarında olan ebe, mesleğini gururla sürdürüyor.



'OĞLUMUN ARKADAŞLARINI DA DOĞURTTUM'

Bir çocuk annesi Nuray Koçak Özdüzenciler, her doğumun kendine özel bir hikayesi olduğunu söyledi. Annesi sayesinde hayatının en mutlu kararını verdiğini anlatan ebe, "Unutamadığım çok anım var ama en güzelleri oğlumun arkadaşlarını doğurtmam oldu." dedi. Doğumda anne adayıyla beraber duygulandığını, çoğu zaman ağlama noktasına geldiğini belirtti. Nuray Özdüzenciler, "Zorlu süreç bittikten sonra sevinçli ve mutlu anı yaşıyoruz. Anne olan kişileri gördükçe yeri geliyor gülüyor, yeri geliyor ağlıyorsun çünkü yıllarca bebek beklemiş insanlar var, bebeğine kavuşuyor onun mutluluğunu yaşıyorsun." diye konuştu.



'DEPREMDE GÖNÜLLÜ OLARAK ÇALIŞTIM

EBE Nuray Koçak Özdüzenciler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından ebe bir arkadaşıyla gönüllü olarak Hatay'a gittiğini belirtti: Yıkılmış bir hastanede çok zorda olan gebelere yardımcı olmaya çalıştık, doğum gerçekleştirdik. Orada gerçekleştirdiğimiz doğum bize çok dokunmuştu çünkü imkansızlıklar içindeydik. Hasta gelince doğurtup tekrar arabasına göndermek zorunda kaldık. Lohusalık sürecini bile yaşayamamış bir hastaydı. Bunlar bizi çok etkiledi. Hatay'da 3 doğuma tanıklık ettik. Halen aklımıza geldikçe ağlıyoruz.

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