TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Gülüşlerinizle ders veriyorsunuz

TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 30 ülkeden dünya çocukları, Türkiye'ye geldi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, dünya çocuklarını, TBMM Tören Salonu'nda ağırlandı.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2025

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği kapsamında 30 ülkeden gelen dünya çocuklarını, TBMM Tören Salonu'nda kabul etti. Çocukların gülüşleriyle, geleceğe umutla bakan yaklaşımıyla büyüklere ders verdiğini söyleyen Kurtulmuş, "Filistin'de, Gazze'de, tepelerine bomba yağdırılan ufacık evlatlarımızı, çocuklarımızı, kendi çocuklarımız olarak görüyor ve onların hayattan koparılmasının da bütün insanlığın ortak bir suçu olduğunu bir kere daha ifade ediyoruz." dedi.

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