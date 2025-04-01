Ülkemizde SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda toplam 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)

AYLIK NE KADAR VERİLECEK?

İŞKUR yarı zamanlı çalışan tüm annelere damga vergisi kesilmiş olarak aylık 12 bin 904 lira ödüyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de aylık vereceği tutar 11 bin 52 lira oluyor. Böylece yarım zamanlı çalışan annenin eline aylık en az 23 bin 956 lira geçiyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip iki ay yarım çalışma yapan anne İŞKUR'dan damga vergisi kesilmiş olarak toplam 25 bin 808 lira alıyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de iki ayda vereceği toplam tutar da 22 bin 104 lira oluyor. Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli annenin eline 2 ayda toplam 47 bin 912 lira geçiyor.