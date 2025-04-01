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Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek?

Anneler doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışabiliyor. Bu sürede işverenden yarım maaş alırken, İŞKUR da çalışılmayan süre için aylık 12 bin 904 lira ödüyor. Asgari ücretli annenin eline aylık 23 bin 956, ilk çocuğunu dünyaya getirmişse iki ayda toplam 47 bin 912 lira geçiyor.

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :01 Nisan 2025
Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek?

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Ülkemizde SSK'lı annelere doğum izinleri sonrası yarım çalışma-tam maaş imkanı sunuluyor. Anneler çocuk sayısına göre analık izinleri bittikten sonra birinci çocukta 60, ikinci çocukta 120 ve üçüncü çocukta 180 gün süreyle yarım çalışma yapabiliyor. Çoğul doğumlarda bu sürelere 30 gün ekleniyor. Çocuğun engelli doğması halinde ise 360 gün olarak uygulanıyor.

Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)

ASGARİ ÜCRETE ENDEKSLİ
Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR tarafından da yarım çalışma ödeneği veriliyor. Yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, kişinin çalıştığı işte aldığı ücret ne olursa olsun, günlük asgari ücretin brüt tutarı üzerinden hesaplanıyor. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda toplam 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor. Ödemeden sadece damga vergisi kesiliyor.

Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)

AYLIK NE KADAR VERİLECEK?
İŞKUR yarı zamanlı çalışan tüm annelere damga vergisi kesilmiş olarak aylık 12 bin 904 lira ödüyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de aylık vereceği tutar 11 bin 52 lira oluyor. Böylece yarım zamanlı çalışan annenin eline aylık en az 23 bin 956 lira geçiyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip iki ay yarım çalışma yapan anne İŞKUR'dan damga vergisi kesilmiş olarak toplam 25 bin 808 lira alıyor. Eğer anne asgari ücretli ise işverenin de iki ayda vereceği toplam tutar da 22 bin 104 lira oluyor. Böylece ilk doğumda yarım gün çalışan asgari ücretli annenin eline 2 ayda toplam 47 bin 912 lira geçiyor.

Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)

İKİNCİ ÇOCUKTA FARKLI
İkinci çocuğunu dünyaya getiren anne ise 120 gün (4 ay) süreyle yarım çalışma yapabiliyor. İŞKUR, ikinci çocuğu olan anneye yarım çalışma döneminde maaşı ne olursa olsun 4 ayda toplam 51 bin 616 lira ödeme yapıyor. Bu anne işverenden de yarım maaş alıyor. Eğer anne asgari ücretliyse 4 aylık yarım çalışmada işverenin toplam ödeyeceği para 44 bin 209 lira oluyor. Böylece ikinci çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli anne, bu süreçte toplam 95 bin 825 lira ödeme alıyor.

Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)

ÜÇÜNCÜ DOĞUM OLMUŞSA
Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren annelerin ise 180 gün (6 ay) süreyle yarım çalışma imkanı bulunuyor. İŞKUR, üçüncü doğumda anneye altı aylık yarım çalışma döneminde toplam 77 bin 424 lira veriyor. Anne işverenden de yarım maaş alırken, asgari ücretlinin altı aylık yarım çalışmada işverenden alacağı para 66 bin 314 lirayı buluyor. Üçüncü çoğunu kucağına alıp yarım zamanlı çalışan asgari ücretli annenin eline geçecek para bu süreçte toplam 143 bin 738 liraya ulaşıyor.

Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)

ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN ÖRNEK HESAP
- Brüt ücret: 26.005,50 TL
- Net ücret: 22.104,67 TL
- Çocuk sayısı: 1
- İşyerinden alınacak aylık maaş: 11.052,34 TL (22.104,67 / 2)
- İŞKUR'dan alınacak aylık ödenek: 13.002,75 TL (26.005,50 / 2)
- Damga vergisi: 13.002,75 x % 07,59 = 98,69 TL
- İŞKUR'dan alınacak aylık net ödenek: 13.002,75 – 98,69 = 12.904,06 TL
- Aylık gelir: 11.052,34 + 12.904,06 = 23.956,40 TL
- Yarım çalışma süre: 60 gün (2 ay)
- İşyerinden alınacak 2 aylık maaş: 22.104,67 TL
- İŞKUR'dan alınacak 2 aylık ödenek: 12.904,06 x 2 = 25.808,12 TL
- Toplam maaş: 22.104,67 + 25.808,12 = 47.912,79 TL

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