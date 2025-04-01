Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)
İKİNCİ ÇOCUKTA FARKLI
İkinci çocuğunu dünyaya getiren anne ise 120 gün (4 ay) süreyle yarım çalışma yapabiliyor. İŞKUR, ikinci çocuğu olan anneye yarım çalışma döneminde maaşı ne olursa olsun 4 ayda toplam 51 bin 616 lira ödeme yapıyor. Bu anne işverenden de yarım maaş alıyor. Eğer anne asgari ücretliyse 4 aylık yarım çalışmada işverenin toplam ödeyeceği para 44 bin 209 lira oluyor. Böylece ikinci çocuğunu dünyaya getiren asgari ücretli anne, bu süreçte toplam 95 bin 825 lira ödeme alıyor.
Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)
ÜÇÜNCÜ DOĞUM OLMUŞSA
Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren annelerin ise 180 gün (6 ay) süreyle yarım çalışma imkanı bulunuyor. İŞKUR, üçüncü doğumda anneye altı aylık yarım çalışma döneminde toplam 77 bin 424 lira veriyor. Anne işverenden de yarım maaş alırken, asgari ücretlinin altı aylık yarım çalışmada işverenden alacağı para 66 bin 314 lirayı buluyor. Üçüncü çoğunu kucağına alıp yarım zamanlı çalışan asgari ücretli annenin eline geçecek para bu süreçte toplam 143 bin 738 liraya ulaşıyor.
Yarım gün çalışana aylık en az 23.956 TL | Nasıl uygulanacak? İŞKUR ve işveren ne ödeyecek? (AA)
ASGARİ ÜCRETLİ İÇİN ÖRNEK HESAP
- Brüt ücret: 26.005,50 TL
- Net ücret: 22.104,67 TL
- Çocuk sayısı: 1
- İşyerinden alınacak aylık maaş: 11.052,34 TL (22.104,67 / 2)
- İŞKUR'dan alınacak aylık ödenek: 13.002,75 TL (26.005,50 / 2)
- Damga vergisi: 13.002,75 x % 07,59 = 98,69 TL
- İŞKUR'dan alınacak aylık net ödenek: 13.002,75 – 98,69 = 12.904,06 TL
- Aylık gelir: 11.052,34 + 12.904,06 = 23.956,40 TL
- Yarım çalışma süre: 60 gün (2 ay)
- İşyerinden alınacak 2 aylık maaş: 22.104,67 TL
- İŞKUR'dan alınacak 2 aylık ödenek: 12.904,06 x 2 = 25.808,12 TL
- Toplam maaş: 22.104,67 + 25.808,12 = 47.912,79 TL
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