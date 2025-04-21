Üç gün üç gece Venedik masalı: Ünlü milyarder Jeff Bezos ve Lauren Sanchez evleniyor!

Dünyanın en zengin ikinci kişisi Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile Haziran ayında Venedik’te dünyaevine girmeye hazırlanıyor.

takvim.com.tr GAZETE

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2025

Paylaş





ABONE OL

Dünyanın en zengin ikinci kişisi olan ünlü iş insanı Jeff Bezos, nişanlısı Lauren Sanchez ile dünya evine girmek için gün sayıyor.

Haziran ayında gerçekleşecek düğünün adresi ise dünyanın en güzel ve romantik şehirlerinden biri olan Venedik. Şehrin en ünlü otelleri Gritti Palace, Aman Venice ve The St Regis tamamen dolu.

Venedik'te bir Türk yatırımı olan ve dünyanın en lüks otellerinden biri kabul edilen San Clemente Palace da ev sahiplerinden biri olacak. Düğün 30 milyon dolara mal olacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN