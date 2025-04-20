İntihar mı cinayet mi? Denizli’de pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kendisinden haber alınamayan pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu (İHA)

KÖTÜ KOKU ACI SONU ORTAYA ÇIKARDI

Dün gece, Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi'nde kaldırımda yaya olarak geçen bir vatandaş, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü yakınlarındaki ağaçlık alanda park halinde olan 32 ABE 529 plakalı otomobilden gelen kötü kokudan şüphelenerek çağrı merkezine yaptığı ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, kapalı kapıyı açtıktan sonra başını poşet geçirilmiş halde ölmüş bir erkek cesediyle karşılaştı.

Cumhuriyet Başsavcılığı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinim çalışmaları sonucu cesedin 4 gündür kendisinden haber alınamayan helikopter pilotu B.K'ya ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından helikopter pilotunun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlı Morgu'na kaldırıldı.