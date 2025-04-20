İntihar mı cinayet mi? Denizli'de pilot başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu
Denizli'de kendisinden haber alınamayan helikopter pilot aracında başına poşet geçirilmiş halde bulundu. Pilotun ölü olarak bulunduğu aracı ise çekici yardımıyla bölgeden uzaklaştırıldı.
Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı olarak Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'nde helikopter pilotluğu yapan 44 yaşındaki B.K, geçen yıl olduğu gibi bu yangın sezonunda da Denizli Orman Bölge Müdürlüğü emrinde görevlendirildi. 11 Nisan Perşembe günü planlama yapmak için Denizli'ye gelen B.K, 15 Nisan Salı günü eşyalarını toparlamak için Isparta'ya döneceğini söyleyip izin aldı. Bu tarihten sonra mesai arkadaşları helikopter pilotundan bir daha haber alamadı.
19 Nisan Cuma günü saat 15.00 sıralarında Isparta'da polis karakoluna müracaat eden B.K'nın birlikte yaşadığı eski eşi A.B., eski eşi B.K'nın Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın pilotu olarak Denizli'ye çalışmaya gittiğini, en son Salı günü telefonla görüştüğünü ve Isparta'daki eve döneceğini söyleyerek telefonu kapattığını, daha sonra eski eşine ulaşamadığını, ilk başta telefonu aradığında çaldığını ancak sonrasında kapalı olduğu için hayatından endişe ettiğini belirterek kayıp başvurusunda bulundu.
SON HAREKETLİLİĞİ DENİZLİ'DE TESPİT EDİLDİ
Isparta İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün desteği ile Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalarda kayıp helikopter pilotunu B.K'nın en son Denizli ilinde hareketliliği olduğu anlaşıldı. Bunun üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'ne gerekli bilgilendirmeler yapıldı. B.K'nın bulunması için Denizli'de geniş çaplı araştırma başlatıldı.